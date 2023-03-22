



Израильская компания FSIGHT поможет Украине преодолеть энергетический кризис

Израильская хайтек-компания FSIGHT предоставит свои решения двум крупнейшим поставщикам электроэнергии в Украине, заключившим контракт с ней в прошлом году.



FSIGHT предлагает технологическое решение с использованием ИИ на энергетическом рынке для раскрытия полного потенциала распределения энергоресурсов DER и управления гибкостью, помогая поставщикам энергии, производителям оборудования и конечным потребителям добиться успеха на рынке возобновляемых и распределенных источников энергии, в том числе в условиях войны.