



Из-за войны в Украине рынок вооружений США растет, российский сокращается

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), война в Украине оказала существенное влияние на мировую торговлю оружием. Институт сравнил последний период с 2019 по 2023 год с периодом с 2014 по 2018 год, отметив несколько значительных изменений.



Например, общий объем мировой торговли оружием сократился на 3,3 % по сравнению с 2014-18 годами. Однако импорт оружия в Европу вырос почти вдвое, в основном из-за войны в Украине. Большая часть поставок оружия в Европу, а именно 55 %, осуществлялась из США. Это на 20 процентных пунктов больше, чем в период 2014-18 годов, что свидетельствует о растущей зависимости Европы от США в области вооружений.



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В основном за счет увеличения экспорта в Европу США смогли увеличить свой мировой экспорт оружия на 17 %. Доля США в международной торговле оружием также значительно выросла - с 34 до 42 процентов. США поставили военное оборудование в 107 стран мира, что больше, чем за все предыдущие пять лет, еще больше утвердив свое лидерство в этой области.



"Соединенные Штаты расширили свою глобальную роль как поставщик оружия, и это важный аспект их внешней политики", - пишет Мэтью Джордж из SIPRI, отмечая, что это происходит, когда "экономическое и геополитическое доминирование США оспаривается некоторыми развивающимися экономиками".



Неудивительно, что Украина, особенно среди европейских стран, резко увеличила импорт оружия. Если в 2014-18 годах она занимала отдаленное место, отчасти потому, что производила большую часть своего оружия и минимально зависела от его импорта, то в 2019-23 годах (с учетом масштабной российской агрессии, начавшейся в 2022 году) она стала четвертым по величине импортером оружия в мире после Индии, Саудовской Аравии и Катара. Украина зафиксировала рост импорта оружия на 6 600 %.



Основными поставщиками оружия в Украину в 2019-23 годах были Соединенные Штаты (39 %), затем Германия (14 %) и Польша (13 %).

Как и прежде, в пятерку крупнейших мировых экспортеров оружия входят США, Франция, Россия, Китай и Германия. Однако их порядок в этом списке изменился по сравнению с 2014-18 годами, в том числе из-за войны в Украине.



Франция сменила Россию на втором месте. В то время как экспорт российского оружия значительно сократился - на 53 %, французский экспорт вырос на 47 %. Резко сократилось и количество стран, получающих российскую военную технику.



Если в 2019 году оружие из Москвы получала 31 страна, то в 2023 году - только 12, причем больше всего - Индия и Китай. Эти две страны также не возражают против продолжения торговли с Россией другими товарами, такими как нефть и газ.



