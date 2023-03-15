



Инфляция в Аргентине превысила 100-процентную отметку

Уровень инфляции в Аргентине превысил 100% впервые после окончания гиперинфляции в начале 90-х годов, пишет ВВС.



По данным статистического агентства страны, в феврале инфляция достигла 102,5%, а это означает, что цены на многие потребительские товары выросли более чем вдвое с 2022 года.



Аргентина уже много лет испытывает экономические трудности, и многие люди сейчас живут в нищете.



Его правительство пытается остановить рост цен, ограничивая цены на продукты питания и другие товары первой необходимости.



Но самый резкий рост в последнее время наблюдался в секторах продуктов питания и напитков: в феврале цены выросли на 9,8% по сравнению с январем.



Аргентинские СМИ заявили, что это увеличение может быть частично связано с резким ростом цен на мясо, которые за месяц выросли почти на 20%. Неблагоприятные погодные условия, затяжная жара и засуха серьезно повлияли на домашний скот и урожай, сообщает местное новостное издание Ambito.



В феврале центральный банк Аргентины заявил, что в ответ на скачок потребительских цен будет выпущена новая банкнота номиналом 2000 песо (9,9 долларов США).

