



Google удовлетворил иск на $5 млрд за слежку в "приватном режиме"

Компания Google согласилась урегулировать иск, поданный в США, в котором утверждается, что она вторгается в частную жизнь пользователей, отслеживая их даже в "приватном режиме".



Коллективный иск требовал по меньшей мере $5 млрд от ведущей поисковой системы и материнской компании Alphabet.



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Крупные технологические компании сталкиваются с повышенным вниманием к своей деятельности в США и за их пределами.



Условия соглашения не разглашаются. Однако ожидается, что юристы представят официальное соглашение на утверждение суда к февралю 2024 года.

