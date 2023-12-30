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Google удовлетворил иск на $5 млрд за слежку в "приватном режиме"
30.12.2023 05:30 MIGnews.com

Google удовлетворил иск на $5 млрд за слежку в "приватном режиме"

Компания Google согласилась урегулировать иск, поданный в США, в котором утверждается, что она вторгается в частную жизнь пользователей, отслеживая их даже в "приватном режиме".

Коллективный иск требовал по меньшей мере $5 млрд от ведущей поисковой системы и материнской компании Alphabet.

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Крупные технологические компании сталкиваются с повышенным вниманием к своей деятельности в США и за их пределами.

Условия соглашения не разглашаются. Однако ожидается, что юристы представят официальное соглашение на утверждение суда к февралю 2024 года.
 

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