



Google Cloud впервые за 15 лет работы “вышел в плюс”

Первый квартал 2023 года Google Cloud Platform GCP, облачное подразделение компании Google, входящее в холдинг Alphabet, впервые в своей истории закончило с прибылью. Об этом пишет Datacenter Dynamics.



Доход подразделения сравнительно невелик и вряд ли может свидетельствовать о дальнейшей выгоде от сервиса для компании.



Как сообщает источник, GCP заработал 191 миллион долларов. В прошлом году за этот же период был получен ущерб в размере 706 миллионов долларов.

Общая выручка Alphabet от облачных вычислений составила 7,4 миллиарда долларов, что на 1,6 миллиарда долларов больше прошлогоднего показателя и незначительно выше по сравнению с 7,32 миллиарда в IV квартале 2022 года.



Это первая прибыль, опубликованная Google Cloud с тех пор, как компания начала отдельно учитывать облачный доход в общем объеме выручки. Подразделение Google Cloud, первоначально известное как App Engine, было запущено в 2008 году, то есть 15 лет назад.



Вероятно, таких результатов компания добилась путем уменьшения издержек. Ранее в Google сообщали об экономии в 988 миллионов долларов, которая достигла лишь потому, что увеличила срок эксплуатации серверов с 4 до 6 лет, а также некоторого другого оборудования с 5 до 6 лет. То есть, она просто не закупила новые приборы.



“Мы делаем значительные многолетние усилия по экономии средств. Мы делаем наши ЦОД более эффективными, перераспределяя рабочие нагрузки и оборудование там, где серверы используются не полностью. Это важная работа, поскольку мы продолжаем вкладывать значительные средства в инфраструктуру, чтобы реализовать наши многочисленные возможности ИИ”, – объясняет Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet.



Впрочем, финансовый директор Рут Порат отметила продолжающееся замедление роста расходов клиентов на облачные технологии в связи с "неопределенной экономической обстановкой". Клиенты начали тратить меньше сре