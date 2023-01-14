



Германия открыла второй СПГ-терминал

Германия в субботу открыла свой второй терминал сжиженного природного газа. В церемонии открытия принял участие немецкий канцлер Олаф Шольц.



Как сообщает Associated Press, новый терминал открыли в Любмине на побережье Балтийского моря, менее чем через месяц после того, как был открыт первый в Германии терминал СПГ в Вильгельмсхафене на Северном море.



Терминалы являются частью усилий по предотвращению энергетического кризиса, которые также включают в себя временное возобновление работы старых нефтяных и угольных электростанций и продление срока службы трех последних атомных электростанций Германии.



"Мы переживаем эту зиму… поставки газа не нарушены, и мы можем обеспечить их повсюду в Германии, в отличие от того, чего многие давно опасались. Экономический кризис также не наступил в Германии", - заявил Шольц.