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Германия открыла второй СПГ-терминал
14.01.2023 22:30 Ольга Белозерова

Германия открыла второй СПГ-терминал

Германия в субботу открыла свой второй терминал сжиженного природного газа. В церемонии открытия принял участие немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает Associated Press, новый терминал открыли в Любмине на побережье Балтийского моря, менее чем через месяц после того, как был открыт первый в Германии терминал СПГ в Вильгельмсхафене на Северном море.

Терминалы являются частью усилий по предотвращению энергетического кризиса, которые также включают в себя временное возобновление работы старых нефтяных и угольных электростанций и продление срока службы трех последних атомных электростанций Германии.

"Мы переживаем эту зиму… поставки газа не нарушены, и мы можем обеспечить их повсюду в Германии, в отличие от того, чего многие давно опасались. Экономический кризис также не наступил в Германии", - заявил Шольц.

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