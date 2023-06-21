



Газета Bild заменит 200 редакторов искусственным интеллектом

Немецкий таблоид Bild собирается заменить ряд редакционных должностей искусственным интеллектом – в рамках программы сокращения расходов на 100 миллионов евро, что приведет к увольнению 200 человек.



Соответствующее письмо в редакцию увидела конкурирующая газета Frankfurter Allgemeine (FAZ).



Газета “к сожалению, расходится с коллегами, у которых есть задачи, которые в цифровом мире выполняются с помощью искусственного интеллекта и/или автоматизированных процессов”, – сообщил ее владелец, крупнейший в Европе медиаиздатель Axel Springer SE.



В письме говорится, что роли “редакторов, печатного персонала, субредакторов, корректоров и фоторедакторов больше не существуют, как сегодня”. По словам издателя, инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут “сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо, или заменить ее”.



Bild заявила, что такие нововведения коснутся не менее 200 человек, однако она будет стремиться избегать принудительных увольнений. Газета также собирается сократить количество своих региональных изданий – с 18 до 12.



Также компания-издатель отметила, что искусственный интеллект скоро будет лучше агрегировать информацию, чем люди, и сказала, что “выживут” только издатели, которые смогут создавать лучший оригинальный контент, например журналистские расследования, и получать эксклюзивные комментарии.



Axel Springer – не первое издательство новостей, обратившееся к искусственному интеллекту. BuzzFeed в этом году объявил, что намерен использовать для улучшения контента и онлайн-опроса. Британские издания Daily Mirror и Daily Express также изучают возможность использования искусственного интеллекта.