



Еще одна крупная технологическая компания сокращает сотрудников

Индонезийский техногигант GoTo, занимающийся рекламой и электронной коммерцией, уволит 12% персонала, или 1300 человек, пишет WSJ. Компания объяснила это необходимостью сократить расходы в "этот трудный для глобальных технологических компаний период".



"К сожалению, уже ясно, что неопределенность сохранится на некоторое время, — сказал сотрудникам исполнительный директор GoTo. — Мы вынуждены расстаться с некоторыми из вас".



По данным на 30 июня у компании было 9630 постоянных сотрудников.



GoTo — крупнейшая технологическая компаний Индонезии, она была создана в 2021 году после объединения стартапов Gojek и Tokopedia. Компания, в частности, предоставляет услуги заказа мототакси, доставки еды и различных товаров, а также сервисы онлайн-платежей и электронной торговли.



В начале этого года GoTo привлекла $1,1 млрд в ходе IPO, которое стало одним из крупнейших в Азии. Но с того момента ее котировки упали более чем на 40%.