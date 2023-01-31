



Электромобиль в Израиле: статистика экономии

Содержание автомобиля в Израиле - сомнительное удовольствие: зависимость от импорта автомобилей, налоги на новые автомобили, скандальная стоимость запчастей и цена бензина, которая состоит в основном из налогов. И, наконец, когда вы наконец выезжаете на шоссе, удовольствия мало: огромные пробки на дорогах, которые становятся только хуже. С появлением на рынке все большего количества электромобилей кажется, что найдено волшебное решение по крайней мере части головной боли израильтян. Без литров масла, насосов, фильтров, ремней, систем охлаждения, креплений и других компонентов, которые мы привыкли находить в двигателях внутреннего сгорания расходы резко сокращаются. Даже замена тормозных дисков может стать выгодной благодаря использованию электромотора для замедления автомобиля и зарядки батарей.



Газета Маарив опубликовала исследование расходов схожих по показателям моделей автомобилей и электромобилей ведущих производителей - Hyundai. Skoda и Peugeot. Необходимо сразу отметить, что электромобили гораздо дороже - в основном из-за стоимости батарей и из-за того, что они выпускаются меньшими сериями. В материале, однако, речь идет о расходах на топливо и эксплуатацию.



Расчеты по зарядке и заправке производились на основе следующих основных данных: 18 000 км в год, заявленный расход топлива/электричества, цены на топливо на январь 2023 года (6,94 шекеля за литр бензина, 7,5 шекеля за литр дизельного топлива), цены на электроэнергию по внутреннему тарифу 62,5 агоры за киловатт. 2 шекеля за быструю зарядку при использовании 85% домашней зарядки и 15% быстрой общественной зарядки.



В случае Hyundai Ioniq 5, который проедет 481 км на батареях емкостью 72,6 кВт-ч (6,6 км м на кВт-ч с домашней зарядкой стоимостью 62,5 цента за кВт-ч), стоимость каждого километра составит всего 9,1 агорот.



Для сравнения, гибридный Hyundai Sonata, который расходует литр топлива на 20 км, будет стоить 6,94 шекеля за литр 95-го бензина, около 35 шекелей за километр. Эти цифры немного отличаются для разных моделей, но разница остается очень существенной в пользу электрической силовой установки. Зарядка на общественных станциях станет дороже обслуживания, и цены будут варьироваться от 70 агорот за кВт/ч при медленной зарядке в 22 киловатта до двух шекелей на быстрой в 150 киловатт.



К этой разнице следует добавить стоимость обслуживания бензиновых автомобилей по сравнению с электрическими, которые, хотя и не полностью освобождены от расходов на обслуживание, но гораздо менее требовательны.



В случае с Peugeot 2008 (бензин) вам потребуется обслуживание каждые 15 000 км или раз в год, которое включает замену масла, масляного фильтра, фильтра кондиционера и работы и составляет 936 шекелей (все цены в статье включают НДС). В дизельной версии компоненты расходов те же, и стоимость также аналогична (941 шекель). В электрической версии вам придется каждые 25 000 км или год приезжать на сервисное обслуживание, включающее полную замену фильтра кондиционера, стоимость которого достигает примерно 615 шекелей. Это - примерно две трети по сравнению со стоимостью двигателя внутреннего сгорания, и каждые 25 000 км вместо 15 000 км.



Следует отметить, что расходы на тормозные колодки для электромобилей носят скорее справочный характер, поскольку скорость износа тормозов в этих автомобилях очень низкая и не требует замены так часто, как мы знаем в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания - это происходит потому, что электромобили медленно преобразуют энергию в электричество, не используя тормоза. Согласно уже накопленному на рынке опыту, есть вероятность, что в первые три года вы не будете менять колодки на электромобиле, но вы будете менять их как минимум один раз на автомобиле с бензиновым или дизельным двигателем.



Кстати, электромобили также получают дополнительную льготу в виде сниженной ежегодной платы за лицензию стоимостью 531 шекель, то есть экономия составляет примерно 1500 шекелей в год.



После полного расчета стоимости покупки, технического обслуживания, страховки и зарядки электромобиля, во всех случаях электромобиль будет дешевле бензинового или дизельного автомобиля в среднем не менее чем на 500 шекелей в месяц. Те, кто проезжает больше, чем средние 18 000 километров, или может полагаться почти исключительно на медленную зарядку, также могут добиться экономии в 1000 шекелей в месяц - и все это до сокращения выбросов, которые способствуют загрязнению окружающей среды.