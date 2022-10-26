



Elbit выиграла контракт на 65 миллионов долларов в Южной Америке

Израильская компания Elbit Systems, которая производит современное технологичное оружие, выиграла контракт стоимостью 65 миллионов долларов на поставку комплексного решения по модернизации сухопутной армии одной из стран Латинской Америки. Об этом компания сообщила в среду, 26 октября, не уточняя с какой именно страной был заключен контракт.



Согласно объявлению, контракт заключен сроком на два с половиной года. В рамках контракта Elbit Systems предоставит первое комплексное решение для механизированной дивизии сухопутной армии страны в Латинской Америке в рамках своей программы модернизации военного назначения.



Ожидается, что цифровое сетевое решение для механизированных бригад будет включать оборудование для машин с колесной формулой 4x4 и 6x6, которые находятся на вооружении соответствующей армии. Он также будет включать систему управления вооруженными силами.



"Мы являемся свидетелями растущего признания вооруженными силами своей необходимости приобретать способность проводить операции интегрированным образом. Текущий контракт является еще одним подтверждением лидирующей позиции, которую Elbit Systems занимает в растущей области боевой теории и управления боем посредством сетей", — сказал Хаим Делмер, генеральный директор Elbit ICT and Cyber ​​Systems.



