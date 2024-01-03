



Число пассажиров Ryanair и Wizz Air выросло в декабре

Бюджетные авиакомпании Ryanair Holdings PLC и Wizz Air Holdings PLC в среду, 3 января заявили о росте пассажиропотока в декабре, несмотря на отмену рейсов в Израиль.



Дублинская авиакомпания Ryanair сообщила, что в декабре 2023 года она перевезла 12,5 миллиона пассажиров, что на 8,7% больше, чем 11,5 миллиона в соответствующем месяце прошлого года. Коэффициент загрузки снизился на один пункт до 91 % с 92 % годом ранее.



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Ryanair добавила, что в декабре она выполнила 72 500 рейсов, но отметила, что более 900 рейсов были отменены из-за войны между Израилем и ХАМАСом.



Между тем, базирующаяся в Будапеште компания Wizz Air сообщила, что перевезла 5,0 млн пассажиров, что на 19 % больше, чем 4,2 млн годом ранее.



Пропускная способность за месяц увеличилась на 22 % и составила 6,0 млн мест по сравнению с 4,9 млн мест в декабре 2022 года.



Коэффициент загрузки снизился в годовом исчислении до 82,1 % с 84,5 %.



