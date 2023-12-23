



Атаки хути в Красном море: резко взлетела цена на морские перевозки

На фоне продолжающихся атак на корабли, совершаемых йеменскими хути в Красном море, резко растет стоимость морских перевозок.



Об этом сообщает американский телеканал CNBC.



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Уточняется, что ставка на перевозку грузов из Китая в Великобританию возросла до 10 тысяч долларов за 40-футовый контейнер, в то время, как в середине декабря она оставляла 2,4 тысяч долларов.



Что примечательно, многие компании отказываются от прохода через Красное море, выбирая альтернативные маршруты в обход африканского континента, из-за чего существенно увеличивается расход топлива и время пути.