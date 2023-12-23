Новости » Экономика
Атаки хути в Красном море: резко взлетела цена на морские перевозки
23.12.2023 12:13 Алина Груднева

Атаки хути в Красном море: резко взлетела цена на морские перевозки

На фоне продолжающихся атак на корабли, совершаемых йеменскими хути в Красном море, резко растет стоимость морских перевозок.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Уточняется, что ставка на перевозку грузов из Китая в Великобританию возросла до 10 тысяч долларов за 40-футовый контейнер, в то время, как в середине декабря она оставляла 2,4 тысяч долларов. 

Что примечательно, многие компании отказываются от прохода через Красное море, выбирая альтернативные маршруты в обход африканского континента, из-за чего существенно увеличивается расход топлива и время пути.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы