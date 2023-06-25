



Amazon планирует увеличить свои инвестиции в Индию

Корпорация Amazon заявила, что увеличит свои инвестиции в Индию до 26 млрд долларов до 2030 года, добавив еще 6,5 млрд долларов.



Об этом пишет Reuters.



Об увеличении запланированных инвестиций заявил генеральный директор компании Энди Джесси во время встречи с премьер-министром Индии Нарендра Моди в США.



Ранее Amazon объявил об инвестиционном плане в размере 6,5 млрд долларов, в основном для развития своего бизнеса электронной коммерции, где он конкурирует с Flipkart Walmart и Reliance Retail миллиардера Мукеша Амбани.



Инвестиции, объявленные гигантом электронной коммерции во время поездки Моди, способствуют другим компаниям, в частности американскому производителю полупроводниковых инструментов Applied Materials и фирме микросхем памяти Micron Technology, которые взяли на себя обязательства во время государственного визита премьер-министра Индии.



Моди и Джесси говорили о поддержке индийских стартапов, создании рабочих мест, создании возможностей экспорта, оцифровке и расширении возможностей отдельных лиц и малого бизнеса для конкуренции во всем мире, говорится в публикации в блоге Amazon.

