



Абрамович обеднел более чем в два раза

В 2022 году российский олигарх Роман Абрамович обеднел более чем на 50%.



По данным Bloomberg, его состояние на фоне западных санкций сократилось до $7,8 млрд.



Годом ранее у Абрамовича было $18 млрд, благодаря чему он занимал 260 место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, а в рейтинге российских миллиардеров Forbes - 17-е.



Олигарх попал под санкции ЕС и Великобритании на фоне российского вторжения в Украине. Более того, он лишился лондонского футбольного клуба "Челси", а в Турции у него изъяли четыре суперяхты.



"В совокупности состояние российских миллиардеров уменьшилось почти на $95 млрд в этом году", - сообщает Bloomberg.