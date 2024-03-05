



Жительницы Гренландии подали в суд на Данию из-за принудительной контрацепции

Группа женщин из числа коренного населения Гренландии подала в суд на Данию за принуждение к установке внутриматочных контрацептивов в 1960-70-х годах, сообщают датские СМИ.



Группа из 143 инуитских женщин требует компенсации в размере около 43 миллионов крон (около 5 миллионов фунтов стерлингов), сообщили датские СМИ.



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По мнению группы, датские органы здравоохранения нарушили их права человека, когда устанавливали им спирали.

Некоторые из женщин, в том числе подростки, не знали о случившемся или не давали согласия на вмешательство.



Предполагается, что целью было ограничить рост населения Гренландии путем предотвращения беременности.



Датские власти утверждают, что в период с 1960-х по середину 1970-х годов спиральные имплантаты получили около 4500 женщин и девушек - предположительно половина фертильных женщин Гренландии.



"Самым старым из нас уже за 80 лет, и поэтому мы не можем больше ждать", - сказала одна из пострадавших женщин, Наджа Либерт, гренландской общественной телекомпании KNR.



"Пока мы живы, мы хотим вернуть себе самоуважение и уважение к своей утробе".



Гренландия, входящая в состав Дании, была колонией до 1953 года, после чего стала провинцией скандинавской страны.

