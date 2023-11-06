



Землетрясение в Непале: тысячи людей провели ночь на открытом воздухе в холод

В пятницу, 3 ноября, в отдаленном холмистом районе западного Непала тысячи людей были вынуждены провести холодную ночь под открытым небом после того, как их дома были повреждены в результате сильного землетрясения.



В результате землетрясения погибли 157 человек и более 300 получили ранения.



По словам официальных лиц, поисково-спасательные операции подходят к концу. Сейчас основное внимание уделяется предоставлению крова бездомным и организации поставок предметов первой необходимости.