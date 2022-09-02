



Завершен процесс экстрадиции подозреваемого во ввозе наркотиков из Нидерландов

Прокуратура авершила процесс экстрадиции Йорама Ван Хаарена, который подозревается в ввозе наркотиков из Нидерландов в Израиль в 2016 году.

Об этом сообщает Ynet.

Ожидается, что он предстанет перед судом в Израиле.

Уточняется, что мужчина передал другим лицам более четырех килограммов опасного наркотика и попросил их доставить вещество в Израиль через курьера.

После того, как курьера поймали в Нидерландах, Израиль направил в Нидерланды запрос на экстрадицию подозреваемого.