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Завершен процесс экстрадиции подозреваемого во ввозе наркотиков из Нидерландов
02.09.2022 13:44 Алина Груднева

Завершен процесс экстрадиции подозреваемого во ввозе наркотиков из Нидерландов

 

Прокуратура авершила процесс экстрадиции Йорама Ван Хаарена, который подозревается в ввозе наркотиков из Нидерландов в Израиль в 2016 году.
 
Об этом сообщает Ynet.
 
Ожидается, что он предстанет перед судом в Израиле. 
 
Уточняется, что мужчина передал другим лицам более четырех килограммов опасного наркотика и попросил их доставить вещество в Израиль через курьера.
 
После того, как курьера поймали в Нидерландах, Израиль направил в Нидерланды запрос на экстрадицию подозреваемого.

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