Завершен процесс экстрадиции подозреваемого во ввозе наркотиков из Нидерландов
Прокуратура авершила процесс экстрадиции Йорама Ван Хаарена, который подозревается в ввозе наркотиков из Нидерландов в Израиль в 2016 году.
Об этом сообщает Ynet.
Ожидается, что он предстанет перед судом в Израиле.
Уточняется, что мужчина передал другим лицам более четырех килограммов опасного наркотика и попросил их доставить вещество в Израиль через курьера.
После того, как курьера поймали в Нидерландах, Израиль направил в Нидерланды запрос на экстрадицию подозреваемого.