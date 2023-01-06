



Застрелили свои же: всплыли подробности убийства командира КСИР в Тегеране

Командир Корпуса стражей исламской революции Касим Фатуллахи убит сотрудниками разведывательной организации КСИР.



Об этом сообщает Iran International.



Изначально предполагалось, что Фатуллахи был убит протестующими возле своего дома. Позже источники сообщили, что это случилось при попытке ограбления.



Согласно новым данным, командира КСИР застрелили агенты разведки КСИР из-за его снисходительности по отношению к демонстрантам. Утверждается, что за ним следили в течение нескольких недель.



В этот момент он был не один и контактировал с группой недовольных силовиков, которые пытались воздержаться от применения насилия в отношении к протестующим. По данным издания, разведка КСИР обеспокоена растущим числом силовиков, которые отказываются противостоять протестующим. В связи с этим были "приняты меры" для борьбы с этой тенденцией.



Также уточняется, что Фатуллахи воспользовался PlayStation, чтобы поддерживать связь с протестующими. Нападавший забрал это устройство.