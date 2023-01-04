



Командир КСИР убит перед своим домом в Тегеране

Согласно сообщениямиранских СМИ, Касим Фатхуллахи, член Корпуса стражей исламской революции КСИР, был застрелен перед своим домом в Тегеране во вторник вечером. Убийство произошло в годовщину гибели командующего отрядом “Аль-Кудс” КСИР Касема Сулеймани.



Фатуллахи служил командиром базы “Басидж”, которая находится под командованием штаба КСИР, недалеко от мечети Имама Саджада в Тегеране. По сообщению новостного агентства Tasnim, связанного с КСИР, в него попали четыре пули.



Спутник Фатхуллахи, также был ранен в результате перестрелки и госпитализирован. В соседних квартирах были обнаружены следы кражи со взломом, полиция расследует инцидент.



Иран в очередной раз поклялся отомстить за ликвидацию генерала КСИР Касема Сулеймани.



Обстрелы к годовщине смерти Сулеймани: теперь в Сирии.

