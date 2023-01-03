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Иран поклялся отомстить за смерть Сулеймани
03.01.2023 19:00 Алина Груднева

Иран поклялся отомстить за смерть Сулеймани

Иран в очередной раз поклялся отомстить за ликвидацию генерала КСИР Касема Сулеймани.

С таким заявлением по случаю третьей годовщины его смерти выступил министр обороны Исламской Республики Мохаммад-Реза Караи Аштиани.

"Командиры и исполнители этого трусливого убийства будут наказаны за свой позорный поступок в то время и в том месте, о котором они даже не подозревают. Министерство обороны проложит путь к реализации всех устремлений имама Хомейни, верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и наших мучеников, таких как генерал-лейтенант Касем Сулеймани, используя все свои военные возможности", — сказал он.

Напомним, что Сулеймани ликвидирован в результате удара американского беспилотника в Багдаде в январе 2020 года. Приказ тогда отдал президент США Дональд Трамп.

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