



Застрелил из арбалета: в Британии поймали убийцу трех женщин

В Великобритании поймали мужчину, который застрелил из арбалета жену комментатора ВВС и двух ее взрослых дочерей.



Об этом сообщает информационное агенство Reuters.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Подозреваемым в убийстве оказался 26-летний Кайл Клиффорд. Его схватили в северной части Лондона. Мужчина был ранен. Ему была оказана первая помощь во время задержания. В полиции заявили, что огнестрельное оружие правоохранители не применяли.



"Подозреваемый найден и в настоящее время в связи с расследованием больше никого не ищут", – сообщил инспектор местного отделения криминальной полиции.