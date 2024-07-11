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Застрелил из арбалета: в Британии поймали убийцу трех женщин
11.07.2024 10:50 Алина Груднева

Застрелил из арбалета: в Британии поймали убийцу трех женщин

В Великобритании поймали мужчину, который застрелил из арбалета жену комментатора ВВС и двух ее взрослых дочерей.

Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

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Подозреваемым в убийстве оказался 26-летний Кайл Клиффорд. Его схватили в северной части Лондона. Мужчина был ранен. Ему была оказана первая помощь во время задержания. В полиции заявили, что огнестрельное оружие правоохранители не применяли. 

"Подозреваемый найден и в настоящее время в связи с расследованием больше никого не ищут", – сообщил инспектор местного отделения криминальной полиции.

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