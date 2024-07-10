



В пригороде Лондона три женщины убиты из арбалета

Полиция Хартфордшира, Великобритания, сообщает о странном убийстве. Молодой мужчина выстрелил из арбалета в трех женщин в британском городе Буши рядом с Лондоном. После ранения все три пострадавшие скончались на месте.



Daily Telegraph сообщает, что жертвами арбалетчика оказались две дочери (25, 28 лет) и жена (61 год) известного спортивного ведущего Джона Ханта. Он обнаружил их пробитыми стрелами, когда вернулся домой.



Преступнику удалось скрыться. По предварительной информации, нападавший - 26-летний Кайл Клиффорд разыскивается по подозрению в тройном убийстве 26 лет, и арбалет все еще при нем.



