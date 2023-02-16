



Замбия отпустила под залог восемь граждан Хорватии, обвиняемых в торговле детьми

Четыре хорватские супружеские пары обвиняются в попытке вывезти четырех детей из соседней Демократической Республики Конго.



Во вторник восемь хорватов, обвиняемых в торговле детьми в Замбии, были освобождены под залог после их ареста на прошлой неделе при попытке покинуть южноафриканскую страну.



В обвиненительном акте утверждается, что 7 декабря прошлого года четыре пары вместе с сотрудником миграционной службы Замбии попытались вывезти четырех детей из соседней Демократической Республики Конго.



Обвиняемые заявили, что они законно усыновили детей в возрасте от одного до трех лет, но власти Замбии обвинили их в торговле несовершеннолетними.



Прокуратура выступила против освобождения под залог, утверждая, что обвиняемые могут сбежать.



Но судья Дженнифер Бвалья заявила, что ничто не исключает их права на освобождение под залог, если будут соблюдены все условия.



Суд назначил залог в размере 20 000 квач (около 1000 долларов) каждому обвиняемому и потребовал предоставить два поручительства от авторитетных организаций.



Судебный процесс должен начаться 1 марта. О местонахождении или статусе детей информации на денный момент нет.



Сотруднику иммиграционной службы Замбии 36-летней Глории Сакуленге также предъявлены обвинения.



Это дело вызвало ожесточенные общественные дебаты в Хорватии и привлекло внимание к международному усыновлению в балканской стране, где потенциальных усыновителей значительно больше, чем детей, которых можно усыновить.

