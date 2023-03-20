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"Загадочный хлопок" в Джанкое уничтожил российские ракеты "Калибр НК"
20.03.2023 23:16 Раиса Вовк

"Загадочный хлопок" в Джанкое уничтожил российские ракеты "Калибр НК"

Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.  

"Калибр НК" - ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия – более 2500 тысяч километров по наземным целям и 375 километров по морским.

Загадочный хлопок продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - говорится в сообщении украинской разведки.

Тем временм жители Крыма публикуют видео взрывов.
 

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