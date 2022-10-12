



Забил судью кочергой и получил медаль "За отвагу": в РФ помилован участник войны

РИА "ФАН", которое связывают с основателем "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным, представило сюжет, в котором рассказывается о заключенных, завербованных на участие в войну в Украине и получивших помилование.



Как сообщает Insider, в сюжете показана история 35-летнего Станислава Богданова, который получил медаль "За отвагу" и памятный знак ЧВК "За ранение". Также Богданов получил некий документ, который в сюжете назвали "документом о помиловании".



Богданов был осужден на 23 года лишения свободы за убийство судьи з Великого Новгорода Сергея Жиганова. Согласно материалам следствия, Богданов забил судью кочергой и гантелью, а после - ограбил.



Еще один помилованный "боец", о котором рассказали в сюжете, - Рустам Боровков. Он получил 13 лет колонии за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также попытку угона.