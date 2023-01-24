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Взрыв в порту Бейрута: экс-премьер Ливана и три политика вызваны на допрос
24.01.2023 14:32 Алина Груднева

Взрыв в порту Бейрута: экс-премьер Ливана и три политика вызваны на допрос

Спустя два с половиной года после взрыва в порту Бейрута бывший премьер-министр Ливана Хасан Диаб вызван на допрос в следующем месяце.

Он проходит в деле по подозрению в причастности к умышленному убийству 220 человек. 

В частности, Диаба вызвали на допрос, который состоится 8 февраля. Кроме него также вызвали еще трое политиков, которые подозреваются в возможной причастности к убийству граждан Ливана.

Как сообщалось ранее, также судья обвинил в рамках возобновленного уголовного дела генпрокурора и еще троих судей.

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