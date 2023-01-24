Взрыв в порту Бейрута: экс-премьер Ливана и три политика вызваны на допрос
Спустя два с половиной года после взрыва в порту Бейрута бывший премьер-министр Ливана Хасан Диаб вызван на допрос в следующем месяце.
Он проходит в деле по подозрению в причастности к умышленному убийству 220 человек.
В частности, Диаба вызвали на допрос, который состоится 8 февраля. Кроме него также вызвали еще трое политиков, которые подозреваются в возможной причастности к убийству граждан Ливана.
Как сообщалось ранее, также судья обвинил в рамках возобновленного уголовного дела генпрокурора и еще троих судей.