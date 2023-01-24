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Взрыв в порту Бейрута: прокурору предъявлены обвинения
24.01.2023 11:30 Алина Груднева

Взрыв в порту Бейрута: прокурору предъявлены обвинения

Судья предъявил обвинения главному прокурору Ливана и трем судьям по делу о взрыве в порту Бейрута, в результате которого погибли 220 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в судебных органах страны.

Расследование, которое зашло в тупик из-за сопротивления на высоком уровне, возобновил судья Тарек Битар.

По словам источников, он предъявил обвинения генпрокурору Ливана Хасану Овейдату в связи со взрывом. В чем именно его обвиняют, не уточняется.
 

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