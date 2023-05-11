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Взрыв в Милане: пострадал один человек
11.05.2023 17:28 Евгения Маркова

Взрыв в Милане: пострадал один человек

По словам пожарных, в результате взрыва пострадал один человек, а местный детский сад был эвакуирован в качестве меры предосторожности.

Итальянские СМИ сообщают, что взрыв произошел после того, как загорелся фургон с кислородными баллонами.

Водитель фургона получил ожоги рук в результате взрыва, произошедшего в районе Порта-Романа на севере города. 

"Водитель фургона ехал в ближайшее медицинское учреждение. Когда фургон начал гореть, присутствие кислорода ускорило возгорание", — объяснил пожарный Карло Кардинали.

 

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