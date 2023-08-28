



Взрыв на АЗС в Румынии: власти проверят все заправки

В румынском округе Креведия прогремел взрыв на заправке LPG со сжиженным газом, в результате чего один человек погиб, еще 46 пострадали.



По словам премьер-министра страны Марчела Чолаку, в связи с трагическим происшествием власти намерены проверить все АЗС.



"По всей стране все газозаправочные станции будут проверены. Кроме того, там, где будут выявлены нарушения, которые могут привести к гибели людей или создадут угрозу для людей, деятельность будет закрыта на месте", - сказал он.



По словам Чолаку, власти внесут законодательные изменения, если потребуется.



