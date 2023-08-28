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Взрыв на АЗС в Румынии: власти проверят все заправки
28.08.2023 02:22 Алина Груднева

Взрыв на АЗС в Румынии: власти проверят все заправки

В румынском округе Креведия прогремел взрыв на заправке LPG со сжиженным газом, в результате чего один человек погиб, еще 46 пострадали.

По словам премьер-министра страны Марчела Чолаку, в связи с трагическим происшествием власти намерены проверить все АЗС.

"По всей стране все газозаправочные станции будут проверены. Кроме того, там, где будут выявлены нарушения, которые могут привести к гибели людей или создадут угрозу для людей, деятельность будет закрыта на месте", - сказал он.

По словам Чолаку, власти внесут законодательные изменения, если потребуется.

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