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Взорвалось легкое: жителя Москвы убил веселящий газ
13.07.2024 04:36 Алина Груднева

Взорвалось легкое: жителя Москвы убил веселящий газ

Житель Москвы, переехавший туда из Брянска, решил заглотнуть веселящего газа из баллона, но не рассчитал дозу и давление.

По данным SHOT, для мужчины попытка "кайфануть" завершилась фатальным исходом.

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Его девушка вернулась домой и обнаружила труп бойфренда, рядом с которым валялся гелиевый баллон. Медики были вынуждены констатировать его смерть на месте.

По предварительным данным, давление в баллоне было настолько сильным, что у парня буквально взорвалось легкое.

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