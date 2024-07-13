



Взорвалось легкое: жителя Москвы убил веселящий газ

Житель Москвы, переехавший туда из Брянска, решил заглотнуть веселящего газа из баллона, но не рассчитал дозу и давление.



По данным SHOT, для мужчины попытка "кайфануть" завершилась фатальным исходом.



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Его девушка вернулась домой и обнаружила труп бойфренда, рядом с которым валялся гелиевый баллон. Медики были вынуждены констатировать его смерть на месте.



По предварительным данным, давление в баллоне было настолько сильным, что у парня буквально взорвалось легкое.