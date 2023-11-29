



ВСУ прицельным ударом уничтожили российских высокопоставленных чиновников. Фото

28 ноября прицельным ударом Вооруженные силы Украины уничтожили пять высокопоставленных чиновников армии РФ во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, в среду, 29 ноября, опубликовав фото с места событий.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"28 ноября 2023 года, благодаря информации, которую предоставило подполье и небезразличные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", – говорится в сообщении.



Утверждается, что погибли по крайней мере пятеро российских чиновников.



Для просмотра фото в большом качестве нажмите 👇