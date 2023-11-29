Новости » Происшествия
ВСУ прицельным ударом уничтожили российских высокопоставленных чиновников. Фото
29.11.2023 11:45 Mignews | фото ЦНС

ВСУ прицельным ударом уничтожили российских высокопоставленных чиновников. Фото

28 ноября прицельным ударом Вооруженные силы Украины уничтожили пять высокопоставленных чиновников армии РФ во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, в среду, 29 ноября, опубликовав фото с места событий.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"28 ноября 2023 года, благодаря информации, которую предоставило подполье и небезразличные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", – говорится в сообщении.

Утверждается, что погибли по крайней мере пятеро российских чиновников.

Для просмотра фото в большом качестве нажмите 👇

Фоторепортаж
ВСУ прицельным ударом уничтожили российских высокопоставленных чиновников. Фото
ВСУ прицельным ударом уничтожили российских высокопоставленных чиновников. Фото | Фото 1
ВСУ прицельным ударом уничтожили российских высокопоставленных чиновников. Фото | Фото 2
ВСУ прицельным ударом уничтожили российских высокопоставленных чиновников. Фото | Фото 3
ВСУ прицельным ударом уничтожили российских высокопоставленных чиновников. Фото | Фото 4
ВСУ прицельным ударом уничтожили российских высокопоставленных чиновников. Фото | Фото 5
ВСУ прицельным ударом уничтожили российских высокопоставленных чиновников. Фото | Фото 6
Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы