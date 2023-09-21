



Возле посольства США в Ливане прозвучали звуки выстрелов

Поздно вечером, 20 сентября, возле американского посольства в Ливане прозвучали звуки выстрелов.



По словам представителя дипмиссии Джейка Нельсона, неизвестные использовали стрелковое оружие в пригороде Бейрута вблизи комплекса.



"Пострадавших нет, наш объект находится в безопасности. Мы тесно контактируем с правоохранительными органами принимающей страны", - сообщил он.



В этом году исполнилось 40 лет с момента нападения на посольство США в Бейруте, в результате которого погибли 63 человека. Ответственность за атаку была возложена на "Хизбаллу". После этого американское посольство было перенесено из центра Бейрута в пригород Авкар.

