Военные корабли РФ вошли в Красное море
Несколько российских военных кораблей прошли через Баб-эль-Мандебский пролив в Красное море на фоне атак йеменских хуситов на торговые корабли.
Об этом сообщил Тихоокеанский флот ВМФ России.
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В проходе через пролив участвовали крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников".
Перед заходом в Красное море отряд боевых кораблей успешно прошел Аденский залив, где проводилась серия учений по различным сценариям.
Уточняется, что корабли Тихоокеанского флота РФ продолжают плановое выполнение задач.