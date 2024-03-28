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Военные корабли РФ вошли в Красное море
28.03.2024 12:08 Алина Груднева

Военные корабли РФ вошли в Красное море

Несколько российских военных кораблей прошли через Баб-эль-Мандебский пролив в Красное море на фоне атак йеменских хуситов на торговые корабли.

Об этом сообщил Тихоокеанский флот ВМФ России.

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В проходе через пролив участвовали крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников".

Перед заходом в Красное море отряд боевых кораблей успешно прошел Аденский залив, где проводилась серия учений по различным сценариям.

Уточняется, что корабли Тихоокеанского флота РФ продолжают плановое выполнение задач.
 

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