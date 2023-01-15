



Воду с Фукусимы сбросят в океан: в Японии назвали сроки

Правительство Японии заявило, что выброс более миллиона тонн воды из разрушенной АЭС "Фукусима" начнется весной или летом, что вызвало гнев среди местных рыбацких сообществ и стран региона.



Об этом сообщает The Guardian.



Решение было принято более чем через два года после того, как правительство одобрило выпуск воды, которая будет очищена от большинства радиоактивных материалов, но все еще будет содержать тритий, встречающуюся в природе радиоактивную форму водорода, которую технически трудно отделить от воды.



Японские официальные лица настаивают на том, что "очищенная" вода не будет представлять угрозы для здоровья человека или морской среды, но планы сталкиваются с противодействием со стороны рыбаков, которые говорят, что это может разрушить их промысел.



Министерство иностранных дел Японии заявило в июле, что регулирующие органы сочли безопасным выпуск воды, которая будет постепенно сбрасываться в Тихий океан через туннель после очистки и разбавления.



Южная Корея и Китай выразили обеспокоенность по поводу сброса, в то время как Форум тихоокеанских островов недавно заявил, что у него "серьезные опасения" по поводу запланированного сброса воды.