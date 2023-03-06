



Во вторник начнется суд над тремя журналистами Mada Masr в Египте

В ответ на сообщения о том, что трое журналистов египетского независимого новостного веб-сайта Mada Masr должны предстать перед судом во вторник, 7 марта, по обвинению в неправомерном использовании социальных сетей и оскорблении членов парламента, Комитет по защите журналистов выступил с заявлением, в котором призвал снять с них обвинения.



"Египетские власти должны немедленно и безоговорочно снять обвинения с журналистов Mada Masr — Раны Мамдух, Сары Сейф Эддин и Бисан Кассаб — и прекратить возбуждение против них несправедливого уголовного дела. Это судебное преследование является явным нападением на журналистов и независимую прессу в Египте", — заявил координатор программы КЗЖ по Ближнему Востоку и Северной Африке Шериф Мансур.



Согласно заявлению Mada Masr и новостным сообщениям, во вторник Мамдух, Эддин и Касаб предстанут перед судом за предполагаемое неправомерное использование социальных сетей и оскорбление членов партии "Будущее нации". В случае признания виновным журналистам грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере до 300 000 фунтов стерлингов (9 733 доллара США).



Этот судебный процесс основан на жалобе, поданной членами партии "Будущее нации" на статью трех журналистов, опубликованную на сайте Mada Masr 31 августа 2022 года, в которой утверждалось, что члены партии были причастны к финансовым нарушениям.



КЗЖ обратился по электронной почте в Министерство внутренних дел и партию "Будущее нации" с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получил никакого ответа.

