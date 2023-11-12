Во Франции в подземной переходе три девушки избили десятерых мигрантов
Три хрупкие девушки спустились в подземный переход. Не по сезону одеты, да и вообще, не так одеты по мнению “арабского населения” Франции.
В переходе было десять молодых арабских парней, которым явно не понравилось, что девушки “выглядят слишком доступно”.
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Как оказалось, это всего лишь видимость. Городская камера, установленная на входе в переход, зафиксировала жестокое избиение “арабских мальчиков”.
Франция. Мигрантам попались неправильные француженки.. pic.twitter.com/026gL4Wq1F— Нина-Ирина Александровна (@Ivning1) November 10, 2023