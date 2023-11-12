



Во Франции в подземной переходе три девушки избили десятерых мигрантов

Три хрупкие девушки спустились в подземный переход. Не по сезону одеты, да и вообще, не так одеты по мнению “арабского населения” Франции.



В переходе было десять молодых арабских парней, которым явно не понравилось, что девушки “выглядят слишком доступно”.

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Как оказалось, это всего лишь видимость. Городская камера, установленная на входе в переход, зафиксировала жестокое избиение “арабских мальчиков”.