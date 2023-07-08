



Власти Беларуси показали западным СМИ пустой лагерь ЧВК “Вагнер”

Минобороны Беларуси пустило западных журналистов в военный лагерь в деревне Цель Могилевской области, где, по сообщениям СМИ, должны разместиться наемники ЧВК “Вагнер”.



CNN выпустила репортаж из лагеря, в котором корреспондент Мэттью Ченс осматривает палатки. Замглавы МО Беларуси по идеологической работе Леонид Касинский заявил, что бойцы ЧВК пока не приезжали в этот район, а лагерь развернут для тренировок регулярной армии и теробороны.



“Вы присоединились ко мне здесь, на военной базе в Беларуси примерно в часе езды от Минска. Это огромный палаточный лагерь, который, как нам говорят, способен вместить около пяти тысяч человек, возведенный за последние несколько недель”, – рассказал Чэнс в репортаже CNN, добавив, что палатки пусты.

На сайте CNN сказано, что внутри есть только деревянные койки.



При этом связанный с ЧВК “Вагнер” Telegram-канал Grey Zone еще 3 июля сообщал, что боевики “Вагнера” уже отрабатывают маневры с техникой и штурмовые действия в лагере в деревне Цель.