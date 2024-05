Видео: момент мощного взрыва в центре города Янгстаун (Огайо, США)

В 14:30 по местному времени в 13-ти этажном здании в городе Янгстаун (Огайо, США), прогремел мощный взрыв.



По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа, на первом этаже здания, где располагалось отделение банка Chase Bank.



Как сообщается, пострадали 7 человек. Один из них в критическом состоянии. Один человек пропал без вести.

BREAKING: Chase Bank building explodes in downtown Youngstown, Ohio; People are missing under the rubble. pic.twitter.com/t4APr8R3MZ