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Видео: момент мощного взрыва в центре города Янгстаун (Огайо, США)
29.05.2024 07:58 MIGnews.com

Видео: момент мощного взрыва в центре города Янгстаун (Огайо, США)

В 14:30 по местному времени в 13-ти этажном здании в городе Янгстаун (Огайо, США), прогремел мощный взрыв. 

По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа, на первом этаже здания, где располагалось отделение банка Chase Bank.

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Как сообщается, пострадали 7 человек. Один из них в критическом состоянии. Один человек пропал без вести.





 

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