



Ветеран ЦАХАЛа совершил самосожжение после отказа в просьбе об инвалидности

Во вторник, 1 августа, 30-летний ветеран ЦАХАЛа поджег себя в Нетании. На инцидент отреагировали парамедики “Маген Давид Адом”.



Мужчину в тяжелом состоянии доставили в медицинский центр "Шиба" в Тель-ха-Шомер. Ему ввели успокоительное, провели вентиляцию легких и обработали ожоги по всему телу.



Министерство обороны заявило во вторник днем, 1 августа, что предварительное расследование показало, что 33-летний мужчина служил в Армии обороны Израиля с 2008 по 2011 год. Ветеран подал прошение о признании его инвалидом, но ходатайство было отклонено на том основании, что он страдает психическим заболеванием, которое не является посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и не связано с его военной службой.



“Министерство обороны находилось в постоянном контакте с его семьей на протяжении всего рассмотрения обращения и выражает пожелания его безопасности и здоровья”, – говорится в сообщении ведомства.

