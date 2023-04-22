



Великобритания готовит войска и самолеты для эвакуации из Судана – Sky News

Правительство Великобритании заявило, что его министерство обороны занимается "благоразумным планированием" в связи с текущим конфликтом в Судане после сообщения о том, что британские войска и самолеты были переведены в режим ожидания на зарубежной военной базе для эвакуации сотрудников посольства и британских граждан в случае необходимости, сообщило информационное агентство Sky News.



Армия Судана ранее заявила, что согласилась на трехдневное перемирие, которое началось в пятницу, чтобы люди могли отпраздновать мусульманский праздник Ид аль-Фитр после почти недели боев между ее войсками и соперничающими военизированными формированиями.



Великобритания заявила, что координирует свои действия с международными партнерами для оказания консульской помощи британским гражданам и поддержки дипломатического персонала.



Ранее в пятницу премьер-министр Риши Сунак побеседовал с президентом Джибути, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Судане и способы защиты британских граждан.



