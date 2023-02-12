



В Турции выдали более сотни ордеров на арест из-за некачественной застройки

В Турции задержали или выдали ордера на арест 131 человека, которых подозревают в причастности к строительству разрушившихся в результате землетрясений зданий, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.



В настоящее время внимание турецких властей сосредоточилось на том, кто виноват в том, что в сейсмоопасном регионе не провели необходимую подготовку на случай стихийного бедствия.



Несмотря на то, что на бумаге в Турции действуют строительные нормы, соответствующие текущим сейсмологическим стандартам, эти нормы соблюдаются далеко не всегда. Этим объясняют, в частности, почему тысячи зданий были полностью разрушены.



Министр юстиции Турции пообещал наказать всех виновных, а прокуроры начали собирать образцы зданий в качестве доказательств, что при строительстве использовались неправильные материалы.



Землетрясения были мощными, но эксперты и люди по всей Турции обвиняют в масштабе трагедии плохое строительство.



В аэропорту Стамбула в воскресенье задержаны два подрядчика, ответственных за разрушение нескольких зданий в Адиямане.



В провинции Газиантеп были арестованы еще два человека, подозреваемые в том, что они срезали колонны, чтобы создать дополнительное место в обрушившемся здании.



Днем ранее Министерство юстиции Турции объявило о планируемом создании бюро расследования преступлений , связанных с землетрясением.



По состоянию на утро воскресенья число погибших от землетрясений в двух странах превысило 28 тысяч человек. Еще более 80 тысяч получили ранения.

