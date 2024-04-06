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В Турции десятки задержанных за связи с ИГИЛ
06.04.2024 14:06 Алина Груднева

В Турции десятки задержанных за связи с ИГИЛ

Турецкие власти арестовали 48 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГИЛ.

Задержания проводились в связи с произошедшей в церкви в Стамбуле в январе прошлого года стрельбой. 

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По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, речь идет о нападении на итальянскую католическую церковь Санта-Мария.

Тогда в ходе обстрела погиб один мирный житель. Расследование продолжается.

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