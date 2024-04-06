В Турции десятки задержанных за связи с ИГИЛ
Турецкие власти арестовали 48 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГИЛ.
Задержания проводились в связи с произошедшей в церкви в Стамбуле в январе прошлого года стрельбой.
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По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, речь идет о нападении на итальянскую католическую церковь Санта-Мария.
Тогда в ходе обстрела погиб один мирный житель. Расследование продолжается.