



В Турции десятки задержанных за связи с ИГИЛ

Турецкие власти арестовали 48 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГИЛ.



Задержания проводились в связи с произошедшей в церкви в Стамбуле в январе прошлого года стрельбой.



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По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, речь идет о нападении на итальянскую католическую церковь Санта-Мария.



Тогда в ходе обстрела погиб один мирный житель. Расследование продолжается.