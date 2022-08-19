



В США в воздухе столкнулись два самолета, выживших нет

Сегодня над аэродромом американского города Уотсонвилль в северной Калифорнии столкнулись два легкомоторных самолета, пытавшихся совершить посадку. Об этом в Twitter проинформировали городские власти.



"Есть информация о нескольких погибших", – говорится в сообщении.



Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.



Report came in at 2:56pm.



Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p — City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022

На опубликованных в YouTube телеканала CBS видео с места происшествия видно, что самолеты небольшие, один из них упал на открытой местности, другой врезался в ангар возле взлетной полосы.Федеральное авиационное управление сообщило, что авиакатастрофа произошла с участием двухмоторного самолета Cessna 340 с двумя людьми на борту и одномоторного самолета Cessna 152 с одним пилотом.Все люди, находившиеся в обоих самолетах, погибли.