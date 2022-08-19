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В США в воздухе столкнулись два самолета, выживших нет
19.08.2022 19:25 Евгения Маркова

В США в воздухе столкнулись два самолета, выживших нет

Сегодня над аэродромом американского города Уотсонвилль в северной Калифорнии столкнулись два легкомоторных самолета, пытавшихся совершить посадку. Об этом в Twitter проинформировали городские власти.

"Есть информация о нескольких погибших", – говорится в сообщении.
 



На опубликованных в YouTube телеканала CBS видео с места происшествия видно, что самолеты небольшие, один из них упал на открытой местности, другой врезался в ангар возле взлетной полосы.

Федеральное авиационное управление сообщило, что авиакатастрофа произошла с участием двухмоторного самолета Cessna 340 с двумя людьми на борту и одномоторного самолета Cessna 152 с одним пилотом.


Все люди, находившиеся в обоих самолетах, погибли.
 

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