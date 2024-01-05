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В США сказали, кто стоит за взрывами у могилы Сулеймани в Иране
05.01.2024 21:21 Алина Груднева

В США сказали, кто стоит за взрывами у могилы Сулеймани в Иране

За взрывами у могилы ликвидированного командующего силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в Иране стоит базирующееся в Афганистане подразделение террористической организации ИГИЛ.

По данным Reuters, об перехватах сообщений, собранных американской разведкой, сообщили два источника.

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"Информация неоспорима", - сказал один из них.

Что примечательно, о сборе перехваченных сообщений ранее информация не поступала. Тем временем, в Иране сообщили, что арестовали 11 подозреваемых в причастности ко взрывам.

Также опубликована фотография одного из террористов-смертников. Согласно сообщению, один из них имел таджикское происхождение. 

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