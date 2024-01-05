



В США сказали, кто стоит за взрывами у могилы Сулеймани в Иране

За взрывами у могилы ликвидированного командующего силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в Иране стоит базирующееся в Афганистане подразделение террористической организации ИГИЛ.



По данным Reuters, об перехватах сообщений, собранных американской разведкой, сообщили два источника.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Информация неоспорима", - сказал один из них.



Что примечательно, о сборе перехваченных сообщений ранее информация не поступала. Тем временем, в Иране сообщили, что арестовали 11 подозреваемых в причастности ко взрывам.



Также опубликована фотография одного из террористов-смертников. Согласно сообщению, один из них имел таджикское происхождение.