В Сочи горел аэропорт
Вчера, 13 марта, был заснят пожар в аэропорту Сочи. Горел самолет. В то же время МЧС России отрапортовало о том, что пожар “плановый”, и вообще, “это - учения”.
«Что-то горит в аэропорту Сочи. Похоже, самолет»,— Прибрежный(Rezerv) (@Rezerv8) March 14, 2024
— накануне, 13 марта, жители Сочи сняли пожар в местном аэропорту. В МЧС и в самом аэропорту заявили, что «пожар запланированный, это учения» pic.twitter.com/lSRyjGQbXr
В аэропорту Сочи что-то происходит...— Друг человека (@boris0630) March 14, 2024
Говорят учения,....что еще? pic.twitter.com/UBgezBy2ut