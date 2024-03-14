



В Сочи горел аэропорт

Вчера, 13 марта, был заснят пожар в аэропорту Сочи. Горел самолет. В то же время МЧС России отрапортовало о том, что пожар “плановый”, и вообще, “это - учения”.



«Что-то горит в аэропорту Сочи. Похоже, самолет»,



— накануне, 13 марта, жители Сочи сняли пожар в местном аэропорту. В МЧС и в самом аэропорту заявили, что «пожар запланированный, это учения» pic.twitter.com/lSRyjGQbXr — Прибрежный(Rezerv) (@Rezerv8) March 14, 2024