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В Сочи горел аэропорт
14.03.2024 09:40 MIGnews.com

В Сочи горел аэропорт

Вчера, 13 марта, был заснят пожар в аэропорту Сочи. Горел самолет. В то же время МЧС России отрапортовало о том, что пожар “плановый”,  и вообще, “это - учения”.



 

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