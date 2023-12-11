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В СМИ появились кадры с места ликвидации Кивы
11.12.2023 10:36 Галаган

В СМИ появились кадры с места ликвидации Кивы

Утром 11 декабря СМИ один за другим публикуют видео и фотокадры с места ликвидации Ильи Кивы - бывшего народного депутата Украины, сбежавшего в РФ и активно поддерживавшего Владимира Путина. На них  он лежит лицом в снег.

Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучали до деталей маршруты передвижения, распорядок дня и привычки, сообщают СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе. 

Несмотря на серьезную охрану, Киву ликвидировали под Москвой. 


 

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