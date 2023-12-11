



В СМИ появились кадры с места ликвидации Кивы

Утром 11 декабря СМИ один за другим публикуют видео и фотокадры с места ликвидации Ильи Кивы - бывшего народного депутата Украины, сбежавшего в РФ и активно поддерживавшего Владимира Путина. На них он лежит лицом в снег.



Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучали до деталей маршруты передвижения, распорядок дня и привычки, сообщают СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе.



Несмотря на серьезную охрану, Киву ликвидировали под Москвой.





