



В Сингапуре казнен третий человек за преступления, связанные с наркотиками

В Сингапуре состоялась третья казнь за преступления, связанные с наркотиками, чуть более чем за неделю. Центральное бюро по борьбе с наркотиками сообщило 3 августа, что Мохамед Шаллех Абдул Латифф, этнический малайец, работавший водителем-курьером, был повешен в тюрьме Чанги. В ведомстве заявили, что изъятого количества героина хватило бы на неделю, чтобы снабдить суточной дозой более 600 наркоманов.



Повешение Мохамеда Шалеха произошло всего через несколько дней после того, как власти Сингапура казнили 45-летнюю Саридеви Бинте Джамани и 57-летнего Мохда Азиза бин Хусейна за незаконный оборот наркотиков, что вызвало возмущение со стороны ООН и правозащитных организаций.



Во время суда Мохамед Шаллех утверждал, что приятель, которому он был должен денег, обманом заставил его поверить, что он доставляет контрабандные сигареты. Но судья отклонил его доводы и постановил, что их отношения “не были достаточно близкими, чтобы оправдать такой уровень доверия”.



В прошлом месяце Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало к введению моратория на применение в Сингапуре смертной казни, назвав ее “несовместимой с основным правом на жизнь и защиту от пыткок и другого бесчеловечного обращения”.



Несмотря на имидж Сингапура как высокоэффективного международного финансового центра, отношение к наркоторговцам ставит его в один ряд с авторитарными государствами, такими как Китай и Северная Корея.Законы страны Юго-Восточной Азии предусматривают смертную казнь для всех, кто продает более 500 граммов каннабиса и 15 граммов героина.



Правозащитные группы Amnesty International и Human Rights Watch утверждают, что закон не влияет на злоупотребление наркотиками, но несоразмерно наказывает мелких правонарушителей.



Правительство Сингапура, которое жестко ограничивает независимые СМИ и политическую оппозицию, считает использование им смертной казни эффективным , ссылаясь на опросы, показывающие, что подавляющее большинство граждан поддерживают закон.