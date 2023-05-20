



В Швейцарии у границы с Францией разбился самолет

В субботу, 20 мая, в Швейцари недалеко от границы с Францией потерпел крушение самолет с туристами.



Об этом сообщает местное издание RTN.



По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли несколько человек.



Региональная полиция подтвердила, что самолет потерпел крушение недалеко от Пон-де-Мартель в швейцарском кантоне Невшатель. Он разбился на склоне горы.



Полиция заявила, что не будет предоставлять информацию о том, сколько людей было на борту и сколько могло погибнуть или получить ранения, пока их семьи не будут проинформированы.



На месте крушения работают спасательные службы и правоохранители. Власти выясняют обстоятельства крушения.









