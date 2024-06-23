



В Швейцарии сошел оползень: есть пропавшие без вести

В швейцарской долине Мизокс из-за сильных дождей сошел оползень.



По данным AP, три человека считаются пропавшими без вести.



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Из ловушки удалось спасти одну женщину. Поиски пропавших без вести продолжаются с помощью экскаваторов и собак.



Из-за оползня курорт Церматт отрезан от внешнего мира после того, как вышла из берегов река Маттервиспа. Уровень воды достиг своего пика. В субботу, 22 июня, были эвакуированы 230 человек.