



В Швейцарии допустили бунты из-за дефицита электроэнергии

Генеральный директор полиции Швейцарии Фреди Фесслер заявил, что жители страны могут взбунтоваться из-за возможного дефицита электроэнергии зимой.



Об этом он заявил в интервью газеты Blick.



"Отключение электроэнергии будет иметь серьезные последствия. Представьте себе: мы не можем снять деньги в банкомате, не можем расплатиться картой в магазине... Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить", - рассуждает он.



В то же время Фесслер отметил, что не верит в подобное развитие событий, но, по его мнению, власти страны должны быть готовы ко всему.



Фреди Фесслер также подчеркнул, что Швейцария активно готовится к возможному дефициту электроэнергии и этот вопрос находится в центре внимания властей.