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В Швейцарии допустили бунты из-за дефицита электроэнергии
20.08.2022 17:14 Ольга Белозерова

В Швейцарии допустили бунты из-за дефицита электроэнергии

Генеральный директор полиции Швейцарии Фреди Фесслер заявил, что жители страны могут взбунтоваться из-за возможного дефицита электроэнергии зимой.

Об этом он заявил в интервью газеты Blick.

"Отключение электроэнергии будет иметь серьезные последствия. Представьте себе: мы не можем снять деньги в банкомате, не можем расплатиться картой в магазине... Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить", - рассуждает он.

В то же время Фесслер отметил, что не верит в подобное развитие событий, но, по его мнению, власти страны должны быть готовы ко всему.

Фреди Фесслер также подчеркнул, что Швейцария активно готовится к возможному дефициту электроэнергии и этот вопрос находится в центре внимания властей. 

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